Взнос на капитальный ремонт во Владимирской области на 2022 год установлен в размере 7 рублей 50...

Взнос на капитальный ремонт во Владимирской области на 2022 год установлен в размере 7 рублей 50 копеек. Об этом сообщает областная администрация.В период с 2014 по 2020 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт в регионе составлял 6,5 рубля с 1 квадратного метра и являлся одним из самых низких в ЦФО. В 2021 году минимальный размер взноса у нас был увеличен до 7,15 рубля с 1 квадратного метра.Сейчас изменение стоимости обусловлено ростом цен на металлоизделия и пиломатериалы.В этом году запланирован капитальный ремонт 403 многоквартирных домов региона.ФОТО: https://pixabay.com/ru/