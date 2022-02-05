С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 95 371 владимирца.

Во Владимирской области на 5 февраля выявлено 1 412 новых случев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 660 человек. Ещё 81 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 172 - в Ковровском, 37 - в Петушинском, 79 - в Кольчугинском, 2 - в Александровском, 84 - в Юрьев-Польском, 73 - в Гусь-Хрустальном, 21 - в Судогодском, 33 - в Собинском, 93 - в Киржачском, 36 - в Камешковском, 29 - в Вязниковском районах. По одному инфицированному прибавилось в Гороховецком, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах, а также 8 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 95 371 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 24 353 - во Владимире, 10370 - в Гусь-Хрустальном районе, 10006​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.