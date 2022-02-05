Для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений...

Для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах 33 региона компания организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек.За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 5 февраля, в регионе расчищено 5,69 гектара просек.отмечается, что на утро 5 февраля перебои с электроснабжением населённых пунктов региона не фиксировались.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.ФОТО: https://pixabay.com/ru/