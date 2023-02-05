12 февраля парк Загородный ждет гостей Владимира на праздник «День кислых щей». 12 февраля в...

12 февраля парк Загородный ждет гостей Владимира на праздник «День кислых щей».12 февраля в Загородном парке пройдет «День кислых щей» - праздник традиционных забав и русских блюд. Главной задачей праздника - вспомнить давно забытые русские народные игры и забавы на свежем воздухе, застольные традиции и, конечно, секреты русской кухни.В парке будут звучать самые любимые и давно забытые песни, без которых не обходилось ни одно русское застолье. Гости смогут потанцевать, поводить хороводы и даже сфотографироваться в тематической зоне. Также смогут посмотреть на выступления творческих коллективов города.На празднике будет представлена ярмарка изделий ручной работы, изделий народных промыслов и вкусных угощенийСамое главное, всех гостей праздника ждут горячие вкусные щи.Фото pxfuel.com