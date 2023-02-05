14 февраля жителей Суздальского района Владимирской области проконсультируют специалисты Правового...

14 февраля жителей Суздальского района Владимирской области проконсультируют специалисты "Правового поезда".В рамках регионального проекта «Правовой поезд», жители Петушинского района обратились со своими проблемами и жалобами к специалистам министерств областного правительства.Всего на прием обратились 20 человек. Проблемы разные. Дорожники вовремя не убирают с трассы снег. У кого-то трудности с оформлением инвалидности. Уникальность проекта состоит в том, что жалобы рассматривают представители практически всех федеральных структур, силовых ведомств и сотрудники областных министерств.Проект «Правовой поезд» стартовал год назад. Его участникам удалось достаточно быстро решить проблемы по тридцати процентам обращений.14 февраля за помощью смогут обратиться жители Суздальского района.Фото pxfuel.com