На данном этапе строители занимаются остеклением фасада. Большая часть работы уже выполнена. Александр Авдеев поручил ускорить процесс и как можно быстрее приступить к внутреннему ремонту.

Губернатор Александр Авдеев проверил ход реконструкции областного драмтеатра. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.На данном этапе строители занимаются остеклением фасада. Большая часть работы уже выполнена. Александр Авдеев поручил ускорить процесс и как можно быстрее приступить к внутреннему ремонту. По его словам, новый театральный сезон следует начать в полностью отремонтированном здании.Кроме того, губернатор осмотрел площадку будущего медуниверситета на Октябрьском проспекте, 3. Здание освобождают от строительного мусора. После этого подрядчик приступит к отделке. Открытие филиала ПИМУ запланировано на сентябрь.