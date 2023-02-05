Благотворительная акция Ёлка желаний осуществила желания сотням детей из Владимирской области. С...

Благотворительная акция "Ёлка желаний" осуществила желания сотням детей из Владимирской области.С 2019 года «Елка желаний», которую организует благотворительный фонд «ПроДобро», собрала для детей 700 сладких подарков и 166 игрушек.Формат акции прозрачен и всем знаком: ребята из комплексных центров социальной защиты Коврова, Камешково и Владимира, дети-инвалиды и дети из малообеспеченных и неполных семей загадывают конкретные желания, а волонтеры и партнеры Фонда эти заветные мечты осуществляют."Благотворительная акция проводится уже четвертый год подряд. В предыдущие годы вместе с нами детские желания исполняли жители Доброграда и ковровская школа № 21. А в этом году к доброму делу присоединилось много новых инвесторов, благодаря чему мы смогли исполнить еще больше детских желаний", — рассказывает Алла Станиславовна Кочеткова, координатор проектов БФ «ПроДобро».Принять участие в новогодней акции мог любой желающий. В специальной таблице «Елки желаний» были указаны не просто пожелания детей — конкретные вещи и игрушки, но и имя и возраст адресата.Но на самом деле многим детям не хватает радости общения и ощущения праздника, особенно тем, кто вынужден большую часть времени проводить дома. Понимая это, волонтеры «ПроДобро» навещают ребят с инвалидностью. Переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, они приезжают в гости с поздравлениями и маленьким шоу, принося в дом не только подарки, но и настоящую сказку.Фото Правительства Владимирской области