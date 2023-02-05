Благотворительная акция Ёлка желаний осуществила желания сотням детей из Владимирской области.
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Благотворительная акция "Ёлка желаний" осуществила желания сотням детей из Владимирской области.
С 2019 года «Елка желаний», которую организует благотворительный фонд «ПроДобро», собрала для детей 700 сладких подарков и 166 игрушек.
Формат акции прозрачен и всем знаком: ребята из комплексных центров социальной защиты Коврова, Камешково и Владимира, дети-инвалиды и дети из малообеспеченных и неполных семей загадывают конкретные желания, а волонтеры и партнеры Фонда эти заветные мечты осуществляют.
"Благотворительная акция проводится уже четвертый год подряд. В предыдущие годы вместе с нами детские желания исполняли жители Доброграда и ковровская школа № 21. А в этом году к доброму делу присоединилось много новых инвесторов, благодаря чему мы смогли исполнить еще больше детских желаний", — рассказывает Алла Станиславовна Кочеткова, координатор проектов БФ «ПроДобро».
Принять участие в новогодней акции мог любой желающий. В специальной таблице «Елки желаний» были указаны не просто пожелания детей — конкретные вещи и игрушки, но и имя и возраст адресата.
Но на самом деле многим детям не хватает радости общения и ощущения праздника, особенно тем, кто вынужден большую часть времени проводить дома. Понимая это, волонтеры «ПроДобро» навещают ребят с инвалидностью. Переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, они приезжают в гости с поздравлениями и маленьким шоу, принося в дом не только подарки, но и настоящую сказку.
Фото Правительства Владимирской области