Артистка ушла от мужа, но сохранила с ним теплые отношения

Артистка ушла от мужа, но сохранила с ним теплые отношенияСегодня у Елены Ваенги есть все, о чем можно только мечтать. Она успешна, знаменита, востребована и давно счастлива в браке со вторым мужем Романом Садырбаевым. Однако многими из своих достижений артистка обязана первому супругу, с которым рассталась по собственной инициативе больше 10 лет назад.Свою первую любовь, Ивана Матвиенко, певица встретила еще в 18 лет. Однажды, спеша домой из училища, Елена выскочила на проезжую часть и чуть не угодила под колеса автомобиля. За рулем оказался обаятельный Матвиенко, которому тогда было уже под 40. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, случайное знакомство переросло в роман.Родители Ваенги были категорически против ее отношений со взрослым мужчиной. Однако певица не послушала родных и ушла жить к возлюбленному, который стал для нее главной поддержкой. Иван поверил в талант Елены, продал собственное имущество, чтобы она записала первый альбом, и стал ее продюсером.Супруги построили крепкий брак, вместе преодолели все трудности и прожили без штампа в паспорте более 15 лет. Единственное, что омрачало союз – отсутствие детей. Говорят, именно это послужило основной причиной для расставания пары. Артистка мечтала о большой семье и сама решила уйти от мужа, хотя это далось ей нелегко.После разрыва Елена Ваенга обрела счастье рядом со вторым избранником Романом Садырбаевым и родила долгожданного сына. При этом ей удалось сохранить теплые отношения с бывшим мужем. Артистка не только называет Матвиенко родным человеком, но и продолжает отдавать ему половину гонораров.Певица считает, что без помощи экс-супруга ей было бы не видать славы и большой сцены. Отчасти именно поэтому она чувствует себя виноватой за их расставание. По признанию Ваенги, она до сих пор извиняется перед Матвиенко за то, что бросила его, и считает своим долгом разделять с ним свой успех.