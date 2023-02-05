Поведение певицы встревожило народ.

Поведение певицы встревожило народ.Ольга Бузова — неординарная личность, которая любит экспериментировать, в том числе со своим чувством прекрасного. Плоды творческих поисков не всегда приходятся по вкусу поклонникам певицы.Артистка умудряется попадать под шквал критики каждый раз с новой силой. Недавно она в очередной раз опростоволосилась, обнародовав на просторах Сети видео с танцами.Примечательно, что поклонников смутили не хореографические навыки кумира, а ее внешний вид. Наряд Ольги представлял собой розовый топ и розовые шорты с рюшами.Люди сошлись во мнении, что костюм, о котором идет речь, больше похож на пижаму. "В 40 лет ходить в нелепых пижамах – это идиотизм под прикрытием", – выразил мнение один из пользователей.Кто-то заметил, что поведение певицы напоминает уже ставшие знаменитыми танцы Бритни Спирс. Неравнодушные фанаты посчитали пассаж звезды шокирующей выходкой, из-за чего стали умолять Ольгу обратиться за помощью к специалисту, чтобы та не повторила путь одиозной американской поп-исполнительницы.Забавно, что критические высказывания в свой адрес Бузова предпочитает игнорировать. При этом лестные комментарии знаменитость поощряет лайком.