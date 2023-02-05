Общественники привезли в зону СВО квадрокоптеры, инверторы, тепловизоры, саперное оборудование, дальномеры, пауэрбанки, карты памяти.

Владимирским военнослужащим передали специальные средства разведки, - сообщили в региональном отделении Народного фронта. Груз собрали с помощью жителей Владимирской области.Общественники привезли в зону СВО квадрокоптеры, инверторы, тепловизоры, саперное оборудование, дальномеры, пауэрбанки, карты памяти. Также бойцам вручили письма, блиндажные свечи и вяленое мясо. В военный госпиталь доставили костыли, сало, мёд и тёплые носки.Член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Александр Цыганский отметил, что в целом подразделения обеспечены питанием и обмундированием. Сбор средств на спецсредства продолжится.