Вечером 4 февраля на выезде из Боголюбова в сторону Владимира столкнулись две иномарки. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД области. По предварительной информации, в результате дорожного

Вечером 4 февраля на выезде из Боголюбова в сторону Владимира столкнулись две иномарки. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД области. По предварительной информации, в результате дорожного происшествия никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку. фото Подслушано Автомобилистов | Владимир Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!