6 февраля 2023 года отмечается народный праздник Ксения-полузимница или Аксиньин день. Название...

6 февраля 2023 года отмечается народный праздник Ксения-полузимница или Аксиньин день. Название народного праздника Ксения-полузимница связано с тем, что к 6 февраля по старому стилю половина зимы уже была позади. Помимо погоды крестьяне пытались предсказать, каким будет урожай в предстоящем году.Что можно делать в Аксиньин день, 6 февраля?1. В этот день нужно совершить добрый поступок: навестить больных, помочь нуждающимся, дать совет.2. Хороший день для занятий делами по дому - уборка, стирка, возможно перестановка мебели.3. Сегодня лучше заменить мясо на овощи, к чаю испечь пироги с повидлом или вареньем.Что нельзя делать в Аксиньин день, 6 февраля?1. Нельзя пожилым людям заниматься рукоделиями, шить, вязать.2. В этот день запрещалось пить квас, считалось, что если нарушить запрет, то на хороший урожай хлеба можно не рассчитывать.3. Нельзя молодежи в день Аксиньи-Полузимницы лентяйничать. Ведь чем больше сегодня работы будет переделано, тем плодотворнее и богаче будет следующий год.Народные приметы на 6 февраля 2023 годаКакая погода в этот день, такая погода будет и весной.Много звезд на небе — потеплеет, пойдет снег.На небе видны редкие звезды — разыграется непогода.Нет ветра — вторая половина июля будет безветренной, засушливой, без дождей.Фото pxfuel.com