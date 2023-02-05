Весь февраль в России будет продолжаться Международный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого. Он...

Весь февраль в России будет продолжаться Международный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого. Он и сегодня живет с нами в песнях, стихах, кинофильмах. Его не вспоминают - его помнят. Об этом Вера Куликова.Борису Гунину дважды повезло встретиться с Высоцким. Впервые он увидел актёра в 1969 в Москве на сцене знаменитой Таганки. Спектакль "Павшие и живые" Юрий Любимов поставил по произведениям поэтов-фронтовиков. Борис Гунин рассказывает в спектакле играла вся элита труппы: Демидова, Смехов, Золотухин, Филатов. Но Высоцкий и среди них был вершиной.Борис Гунин, заслуженный работник культуры РФ, директор Владимирского академического театра драмы:- Он выделялся своим тембром, он выделялся своей энергетикой, он выделялся своим темпераментом. По разному талантливо актеры читали стихи, у каждого в том или ином эпизоде были роли, а у Высоцкого было две роли. Он играл Чаплина и Гитлера и это было фантастическое зрелище!Еще раз тогда уже знаменитого артиста Борис Гунин увидел в 72-м, во время срочной службы в армии. В увольнении снова пришел на Таганку.Борис Гунин, заслуженный работник культуры РФ, директор Владимирского академического театра драмы:- Без всякой надежды. Ну просто стоял и стоял. Через 5 минут должен был начаться спектакль. Ко мне подошла какая-то женщина и говорит: Ты хочешь?А я же в форме. Солдат.Ты хочешь посмотреть спектакль?Я говорю: да , конечно! Но вот у меня нет билета.Она говорит : Смотри у меня племянника забирают в армию. Вот тебе билет.И я попал на спектакль "Пугачёв", где Хлопушу играл Высоцкий.Зрелище, по словам Бориса Гунина, было запредельное и спустя более полувека он помнит все что происходило на сцене: на плахе сидит Пугачёв и Высоцкий пытается к нему попасть.Борис Гунин, заслуженный работник культуры РФ, директор Владимирского академического театра драмы:- Ограждения из стальных цепей и он бросается на эти цепи и кричит: Пропустите меня, пропустите! Пропустите меня к нему я хочу видеть этого человека! Что-то невообразимое! У него на теле, он обнажен, у него на теле остаются красные отметины от этих цепей, а он на них бросается и бросается!У жителя Суздаля Виктора Шишилова своя история связанная с Высоцким. Альпинист, покоритель Эльбруса.Песни Высоцкого он впервые услышал в горах во время экспедиции. Узнал, что неподалеку от их альплагеря в соседнем ущелье режиссер Станислав Говорухин снимал "Вертикаль". В съемках принимал участие и Владимир Высоцкий.Виктор Шишилов, заслуженный турист РФ, поклонник творчества Владимира Высоцкого:- И мы видели, что летает вертолёт. Мы думали, что спасательные работы какие-то. Это бывает когда вытаскивают. Но потом нам сказали, что снимается фильм "Вертикаль".В фильме несколько песен написанных Высоцким. Он сам их исполняет. Встретиться с кумиром, к сожалению, не удалось говорит заслуженный турист России Виктор Шишилов. Поклонник Высоцкого, он бережно хранит все записи музыканта и собрание сочинений поэта.Виктору Федоровичу удалось побывать на прощании с кумиром. О том, что Высоцкого не стало, узнал из газеты. Эти уникальные снимки сделал именно Виктор Шишилов 28 июля 1980 года. Соболезнования, цветы около Театра на Таганке. Внутрь можно было попасть только по спецпропускам, но Виктору Федоровичу удалось пройти.Виктор Шишилов, заслуженный турист РФ, поклонник творчества Владимира Высоцкого:- Внутри театра было темно. Даже идти нужно было очень, очень осторожно. Свет шел только на него и то на верхнюю часть! Он лежал в белом гробу в серой водолазке и на стене еще висел его портрет, когда он молодым пришел в театр.Я увидел всенародную любовь к поэту рассказывает Шишилов. Проститься с кумиром пришли тысячи человек. Вся площадь у Таганки была усыпана цветами. Друзья Высоцкого несли гроб по очереди под аплодисменты любящей толпы.Вера Куликова, Александр Чунаев,Егор Герасимов. Вести-Владимир.