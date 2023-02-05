При участии прокуратуры, работникам предприятий Владимирской области вернули более 113 миллионов...

При участии прокуратуры, работникам предприятий Владимирской области вернули более 113 миллионов рублей долгов по зарплате.Основная проблема состоит в том, работодатели не торопятся сообщать во Владимирстат о накопленных долгах перед сотрудниками. В ходе проверки, прокуратура Владимирской области установила 8 таких фактов с задолженностью более 58 миллионов рублей.За 2022 год в прокуратура выявила 3,4 тысячи нарушений, внесли более 500 представлений, к дисциплинарной ответственности привлекли 499 лиц, к административной – 350, в суды направлены 536 заявлений, по прокурорским проверкам возбуждены 6 уголовных дел.Также выявлены нарушения в работе государственных структур. За год прокуроры нашли 10 работодателей, не оформлявших с работниками трудовые отношения.За год, при участии прокуроров работникам предприятий Владимирской области вернули более 113 миллионов рублей.Фото pxfuel.com