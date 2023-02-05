Руководителям 4 детских садов во Владимирской области прокуратура вынесла представления. Из-за...

Руководителям 4 детских садов во Владимирской области прокуратура вынесла представления.Из-за жалоб родителей в социальных сетях, что дети мерзнут в группах детского сада, прокуратура Ковровского района провела проверку в нескольких детских садах. В ходе проверки выявлены нарушения в четырех учреждениях.В детском саду №47 температура воздуха в нескольких помещениях не превышала 17 градусов. В игровых зонах двух групп и вовсе составляла лишь 15 при норме в 21-24 градуса.В детском саду №10 "Радуга" дети находились в группах при 20 градусах, при норме 21-24 градуса.Кроме того, относительная влажность воздуха также не соответствовала стандартам. Вместо 40-60% она составляла только 35-38,6%.Такие же нарушения выявлены в «Краснооктябрьской общеобразовательной школе» и детском саду №10 «Зайка».В отношении руководителей учреждений вынесены представления и возбуждены административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей.Проверки в детских учреждениях Коврова продолжатся.Фото pxfuel.com