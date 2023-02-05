Синоптики прогнозируют во Владимирской области понижение дневных температур, туман.
На протяжении...
Синоптики прогнозируют во Владимирской области понижение дневных температур, туман.
На протяжении дня погода будет облачная, кратковременный снег.
Температура воздуха повысится до -3°C. Ночью столбик термометра опустится до -8°C.
Ветер северный, 1м/с.
Атмосферное давление в течение суток изменится от 757 до 762 мм.рт.ст.
Народный прогноз погоды
В этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: «Какова Аксинья — такова весна».
Фото pxfuel.com