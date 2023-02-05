Синоптики прогнозируют во Владимирской области понижение дневных температур, туман. На протяжении...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области понижение дневных температур, туман.На протяжении дня погода будет облачная, кратковременный снег.Температура воздуха повысится до -3°C. Ночью столбик термометра опустится до -8°C.Ветер северный, 1м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 757 до 762 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: «Какова Аксинья — такова весна».Фото pxfuel.com