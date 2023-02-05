Смогут ли подрядчики завершить проекты по благоустройству Загородного парка и дороги в Лунево в...

Смогут ли подрядчики завершить проекты по благоустройству Загородного парка и дороги в Лунево в обещанные сроки?К концу 2022 года подрядчики двух компаний должны были предоставить проект благоустройства загородного парка во Владимире и проект дороги в Лунево. Но, к сожалению, за 8 месяцев этого не произошло. Подрядчики нарушили сроки выполнения работ.На заседании Владимирского горсовета депутаты выделили 5,15 миллиона рублей на благоустройство парка в Загородном и 4 миллиона рублей на дорогу в Лунево.Подрядчики обещают закончить проектную документацию до конца марта 2023 года.Фото pxfuel.com