Ковровская прокуратура отреагировала на массовые жалобы на санитарно-эпидемиологические нарушения в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в самом ведомстве. По результатам

Ковровская прокуратура отреагировала на массовые жалобы на санитарно-эпидемиологические нарушения в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в самом ведомстве. По результатам проверки выяснилось, что в нескольких детсадах города температура воздуха была значительно ниже допустимой. Например, в детском саду №47 температура была 17 градусов, а в игровых зонах двух групп – 15 градусов. В то время как,