В рамках федеральной программы во Владимирской области благоустроено 25 дворовых территорий....

В рамках федеральной программы во Владимирской области благоустроено 25 дворовых территорий. Благодаря нацпроекту "Жильё и городская среда" благоустроены дворы города Камешково.В конце прошлого года благоустроены дворовые территории домов 1 и 3 по улице 3 Интернационала и дома 4 по ул.Смурова.Участие в программе даёт горожанам возможность преобразить дворовые пространства и сделать их более комфортными и привлекательными для жизни. Так, жители дворовых территорий домов 7 и 9 по ул.Школьной и дома 2 по ул.Молодежной после участия в программе планируют установить детскую площадку.Каждый год растет количество заявок на участие в программе. Еще не назначена дата проведения конкурса на отбор территорий для благоустройства в 2024 году, а активные жители уже начали подготовку конкурсной заявки.15 марта 2023 года - планируемая дата начала приема заявок на участие в муниципальной программе в 2024 году. С 2017 года в рамках федеральной программы в Камешково благоустроено 25 дворовых территорий. Отремонтированы проезжие части, тротуары, входные группы, автопарковки. Во дворах появились современные детские площадки.Фото: официальная группа Вконтакте Администрация Камешковского района