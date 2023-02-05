Сейчас корпус освобождают от строительного мусора.

Первый медицинский ВУЗ во Владимире откроется в сентябре. Об этом рассказал Александр Авдеев.В выходные губернатор побывал в здании на Октябрьском проспекте, где будет располагаться филиал ПИМУ. Работы ведутся по графику.«Помещение готовят к ремонту. Корпус освобождают от строительного мусора. В ближайшее время подрядчик приступит к отделке. Завершить работы планируется в конце лета», - подчеркнул глава региона.Напомним, что в университете появится 100 бюджетных мест. На лечебном факультете и в ординатуре будут готовить врачей 12 специальностей.