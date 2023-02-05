Владимирский Ансамбль «Русь» впервые включен во Всероссийский гастрольно-концертный план на 2023...

Владимирский Ансамбль «Русь» впервые включен во Всероссийский гастрольно-концертный план на 2023 год.Ансамбль «Русь» стал единственным коллективом от Владимирской области, который Росконцерт включил во Всероссийский гастрольно-концертный план на 2023 год.Весной артистов ждут гастроли в Тверской, Новгородской, Псковской, Смоленской и Калужской областях.Ансамбль подготовил жителям Северо-Запада песни и танцы народов России. Это красочная программа «Русь Владимирская», которая была горячо принята зрителями, во время гастролей ансамбля.Фото Правительства Владимирской области