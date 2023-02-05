Все владимирцы не раз проезжали эту улицу, но не думаю, что интересовались ее историей. Спешим...

Все владимирцы не раз проезжали эту улицу, но не думаю, что интересовались ее историей. Спешим исправить эту ошибку с Татьяной Лысовой. Тем более, что у Луначарки в этом году юбилей.Улица транзитная, но очень интересная - начинает свой рассказ Татьяна Лысова. В этом году Луначарского - 100 лет. Ровно век назад имя революционера, соратника Ленина - появилось на карте Владимира. А вот Залыбедская сторона, где она и находится, начала "оживать" еще три столетия назад с появлением храма Воскресения Христова. По аналогии с ним и улицу первоначально называли - Воскресенской.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Вообще церковь впервые упоминается в документах 1628 года. Как деревянная. Несколько раз горела. В 18 веке ее решили воссоздать уже в камне.Старинную церковь закрыли в 1928-ом. Она сохранилась, и не сохранилась одновременно - говорит Татьяна. От сноса здание спасло то, что его отдали под архивное хранилище. Документы и сегодня здесь. В конце 50-х колокольню снесли, застройка сразу приобрела гражданский вид. Ее старинная часть узнаваема по более узким окнам. В середине 20 века из них еще была видна зарастающая Лыбедь, потом ее уложили в железный коллектор и спрятали под магистраль.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Но нужно понимать, на что было особенно смотреть. Лыбедь была сначала загаженна. Почистили это вал. Убрали оттуда гнилые постройки. И если сейчас погулять по Луначарке, есть на что посмотреть. Приглаженную ухоженную часть старого Владимира.О старом Владимире напоминает это здание - бывшее владимирское мужское Духовное училище. Год постройки 1875. Здесь мальчиков готовили для поступления в духовную семинарию при Богородице - Рождественском монастыре. У здания была собственная Сретенская церковь. Вот ее купол над главным входом с дореволюционного фото.Татьяна Лысова, экскурсовод:- И этого здания вскоре не стало хватать и в 1905 г. к нему пристроили еще более масштабное здание - в стиле модерн - проекта Петра Бегена. В 1918 году все духовные образовательные учреждения закрыли. И здесь была образцово-показательная школа им Крупской.Интересный факт, что ученики сами отправили запрос Надежде Константиновне и получили ее согласие. Школа действительно была образцовой. В первые дни Великой Отечественной войны здесь разместили первый эвакогоспиталь для раненых. А школу - ей присвоили №3 - перевели в здание бывшего духовного училища. Новый дом она обретет только в 1984. В советских путеводителях его называли самым красивым на Луначарского. Когда-то на его месте находилась деревянная усадьба, где вырос самый известный владимирский архитектор-реставратор Александр Васильевич Столетов. Об этом напоминает мемориальная доска.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Человек, который спасил и сохранил для нас Дмитриевский собор. Который серьезно стал разрушаться в 30-е. Он возглавил работы в 1941г в военные годы. А уже после войны возглавил владимирскую научную реставрационную мастерскую, составил методику реставрации шедевров для всей Владимирской области.Любопытно, что предки Столетовых обосновались в Залыбедских местах Владимира еще в15 веке.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Улица Суздальская сохранила прежнее название суздальской дороги и именно здесь заканчивалась улица Луначарского. А дальше шла так называемая Слобода Варварка. Ее основали выходцы из Великого Новгорода. Когда Иван 3 боролся с вольницей Новгородской.Из потерявшего самостоятельность Новгорода во Владимир были выселены 50 семей лучших купцов- кроме Столетовых,- Боровецкие, Сомовы, Обросимовы. Все было продумано, продолжает Татьяна. С одной стороны они не в городе, но и недалеко от него.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Хочу еще обратить внимание, что четная сторона заканчивается на 28 доме, а нечетная до 45-го. Именно в 50-е Луначарку хотели сделать смотровой площадкой для любования старой частью города.К сожалению, прекрасная задумка в жизнь не воплотилась. И выглядит сегодня вот так. А между тем этими местами когда-то любовался, прогуливаясь, Александр Герцен. Писатель вместе с молодой женой снимали загородную усадьбу княгини Долгоруковой в 1838 году. Ее место сегодня занимает дом №18.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Во владении молодых Герценых было большое хозяйство. Усадебный дом, 2 избы для прислуги, конюшенный и каретный двор, был и амбар с мукой, огромадный сад и речка Лыбедь. Как писал Герцен прожили здесь свои счастливые годы жизни.Вот только усадьба не отапливалась, и Герцены вынуждены были переехать. Загородный дом вскоре исчезнет в пожаре , а земли выкупит Назар Муравкин. Его отец Трофим Иванович первым открыл во Владимире огородный бизнес.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Крепостной крестьянин из села Черкутино Юрьевского уезда начал осваивать огородное дело в 793 году и испросил разрешение у своего хозяина уехать в Ревель , где проживали лучшие огородники, хотел научиться из знаниям.На родину Муравкина-отца вернула война 1812 года. И уже во Владимире на практике он смог применить свои знания. Муравкины построили этот дом- он и сегодня выглядит добротно. А за ним по берегам Лыбеди застеклили тысячи парников, где выращивали диковинные для владимирцев овощи - шпинат, спаржу , капусту - цветную и красную, и даже арбузы.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В 1858 году для свиты Александра-2 была в Дворянском собрании выставка достижений народного хозяйства 12 кг капуста, 8 кг арбуз и 80 см свекла. таких гигантов выращивали на огородах Муравкина.Хранились тонны овощей на этом складе по соседству. Здание 19 века и сегодня впечатляет масштабами. Был и еще один склад в историческом центре Владимира.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Ему было дадено место, которые занимали калачные ряды...и он построил муравкинский корпус, который знаем как Гагаринский . Условие, что через 25 лет он отдаст здание городу.Татьяна говорит, было бы правильнее назвать торговый центр не Гагаринским , а Муравкинским. Династия меценатов- благотворителей сделала много полезного для города. Например, сын Назара Вакх - староста Дмитриевского собора построил звонницу с печами. И это помогло сохранить памятник 12 века. До этого собор не отапливался. Богадельня у Князь- Владимирского кладбища- тоже инициатива Вакха Назаровича. За этим ветхим зданием Луначарки и в окружении таких вот декораций скрывается еще одна загадка - смеется Татьяна. Так она называет дом 16-А. О нем краеведам не известно ровным счетом ничего.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Заходишь во дворик и видишь эту красоту. самый настоящий советский ампир1955 года постройки. Один из экскурсантов сказал, что построено для отдела сельского хозяйства облисполкома сегодня - центр компетенций нашей областной администрации.А это место в 19 веке было настоящим государством в государстве. Входим во двор величественной постройки. В 1865 году Владимирская Епархия открыла здесь 1-ое образовательное учреждение для девочек - женское училище. До этого девочки могли получать образование только дома. У заведения было также обширное хозяйство.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Под него была куплена усадьба предводителя уездного дворянства Дмитрия Соленникова - загородный дом. При чем они получили титул при Екатерине 2 за поставки льняного полотна для флота. Первоначально здание было в 3 раза меньше. Такой объем приобрело в 1912 г. по проекту Шерера, который проектировал Красный Крест.Татьяна замечает, что историю Луначарского составляют не только каменные постройки, но и люди, которые здесь жили и работали. С центральной стороны бывшего женского училища - мемориальная доска потрясающему человеку Александру Николаевичу Барсукову, одному из организаторов РАБФАКа, известному ученому - математику. В годы войны в 50 лет он ушел добровольцем на фронт, был пулеметчиком. А это здание на Луначарского 1 - городское управление МВД - бывший трест "Владимирстроя" - связано с именем Валентина Маркина. Это при нем в регионе начался строительный расцвет. Самые грандиозные учреждения - от зданий обладминистрации и ДТЮ, гостиниц Заря и Золотое кольцо до миллионов квадратных метров бесплатного жилья возведены именно при нем.Каждое имя - это история, и изучать ее можно в том числе на улицах Владимира. Открытия на каждом шагу.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин . Вести- Владимир.