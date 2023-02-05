Владимирским бойцам в зону СВО передали специальные средства разведки.
Это квадрокоптеры,...
Владимирским бойцам в зону СВО передали специальные средства разведки.
Это квадрокоптеры, инверторы, тепловизоры, саперные «кошки», шнуры к ним, пауэрбанки, дальномеры, карты памяти, сушилки для обуви. Помимо технических средств, бойцы получили блиндажные свечи и вяленое мясо.
Для военного госпиталя передали костыли, мед, сало и вязаные носки. Все эти вещи были собраны благодаря жителям Владимирской области.
«Мы убедились, что в основном наши подразделения полностью обеспечены питанием и обмундированием», – рассказал член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Александр Цыганский.
Фото pxfuel.com