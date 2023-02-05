Владимирским бойцам в зону СВО передали специальные средства разведки. Это квадрокоптеры,...

Владимирским бойцам в зону СВО передали специальные средства разведки.Это квадрокоптеры, инверторы, тепловизоры, саперные «кошки», шнуры к ним, пауэрбанки, дальномеры, карты памяти, сушилки для обуви. Помимо технических средств, бойцы получили блиндажные свечи и вяленое мясо.Для военного госпиталя передали костыли, мед, сало и вязаные носки. Все эти вещи были собраны благодаря жителям Владимирской области.«Мы убедились, что в основном наши подразделения полностью обеспечены питанием и обмундированием», – рассказал член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Александр Цыганский.Фото pxfuel.com