Власти Владимирской области поддержали реализацию 32 проектов в туристической сфере. С 2022 года...

Власти Владимирской области поддержали реализацию 32 проектов в туристической сфере.С 2022 года Владимирская область участвует в реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Основная задача этого национального проекта – обеспечить максимальную доступность разнообразных и качественных туристских услуг для населения."Туризм – в числе самых развивающихся отраслей Владимирской области. В прошлом году на совершенствование туристической инфраструктуры региона мы направили почти 100 млн рублей. Для отдельных муниципальных образований развитие туристско-рекреационного комплекса может стать одним из путей повышения качества жизни населения, активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности, привлечения ресурсов, будет способствовать эффективному использованию природного и трудового потенциала", – отметил Губернатор Александр Авдеев.Финансово поддержали реализацию 32 проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на:на приобретение туристского оборудования;организацию круглогодичного функционирования и расширения доступности плавательных бассейнов;разработку новых туристских маршрутов создание электронных путеводителей по туристическим маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов;создание и развитие национальных туристских маршрутов, пляжей на берегах рек, озёр, водохранилищ или иных водных объектов, доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития "инклюзивного" туризма.В прошлом году Суздаль и Муром вошли в число победителей конкурса среди субъектов Российской Федерации на осуществление господдержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города. На развитие этих туристических центров выделили 430 млн рублей. Реализация проектов запланирована на 2023 год.Ещё 3 проекта по созданию кемпингов и автокемпингов в 2022 году получили финансирование в рамках второго антикризисного пакета мер поддержки, который в том числе направлен на развитие туризма в регионе. Общий объём привлечённых средств на их реализацию составил около 60 млн рублей, из них средства грантов – 25 млн рублей. В результате должны появиться кемпинг «Вишнёвый сад» в Суздальском районе и глемпинг-парки «Камбары» в Камешковском и «Вода и Мёд» в Судогодском районах.Фото Правительства Владимирской области