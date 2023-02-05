Во Владимире на месте военного городка за 9 лет построят многоэтажки. Территорию Октябрьского...

Во Владимире на месте военного городка за 9 лет построят многоэтажки.Территорию Октябрьского военного городка во Владимире, которую до 2015 года занимал учебный танковый полк, планируется за девять лет застроить жилыми домами. Сейчас этой федеральной собственностью распоряжается акционерное общество «ДОМ.РФ».Компания запустила процедуру аукциона. Начальная цена - 43 миллиона 668 тысяч рублей.Заявки на участие принимаются до 13 февраля, сам аукцион состоится 17 февраля.Фото pxfuel.com