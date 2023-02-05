С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179438 владимирцев.

Во Владимирской области 5 февраля выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Гусь-Хрустальном, 4 - в Ковровском, по 3 - в Александровском, Суздальском и Киржачском, 2 - в Вязниковском, по 1 - в Камешковском, Гороховецком, Меленковском, Селивановском и Кольчугинском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179438 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49787 заболевших во Владимире, 21209 - в Ковровском районе и 19380 - в округе Муром.