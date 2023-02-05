Принц Гарри попался на вранье.

Принц Гарри попался на вранье.Вот уже месяц на полках книжных всего мира доступна книга "Запасной", вышедшая из-под пера принца Гарри. В ней он в подробностях описал все страдания и лишения, которые были уготованы несчастному младшему брата будущего короля Великобритании. Припомнил и насилие, и шутки, из-за которых потом его затравила пресса, да и про "сладенькое" не забыл.С удовольствием многие смаковали детали интимной жизни члена королевской семьи. Взять, например, хоть рассказ о том, как муж Меган Маркл стал мужчиной, лишившись невинности."Унизительный эпизод с пожилой женщиной", – описал сей эпизод принц Гарри, добавив, что оба они были пьяны, а партнерша обращалась с ним словно с конем.И вот, прессе удалось отыскать ту самую "старушку"-растлительницу. Ей оказаласьСаша Уолпол, которая тогда подрабатывала на конюшне неподалеку. Было девушке на тот момент всего 19, в то время как принцу Гарри – 16. Таким образом, опозорившийся из-за многочисленных скандалов мужчина влип в еще один: ведь благодаря труду СМИ миру стали известны правдивые подробности первого интима принца Гарри.Так что принц Гарриоказался публично пойман на очередной лжи. Но те, кто давно следит за Сассекскими, к многочисленным недомолвкам и приукрашиваниям давно привык.Гораздо хуже то, что в эту историю оказалась втянута женщина, которая ни единому человеку не рассказывала об их соитии и вообще желала забыть тот пьяный вечер как страшный сон. Она не хотела привлекать внимания и даже работу выбрала максимально далекую от медийности: водитель экскаватора."Мы не должны были этого делать. Этого не должно было происходить", – со стыдом призналась женщина журналистам.Впрочем, оптимисты уверены, что теперь Саше Уорпол можно будет выжать сок из полученных лимонов и тоже написать мемуары о дружбе с юным принцем Гарри – и заработает, и чтивом страну обеспечит. А там, авось, и новые жертвы лжи принца Гарри дадут о себе знать.