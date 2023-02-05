4 января в Киржаче загорелся частный жилой дом №50 на улице Калинина. Сообщение в пожарное ведомство поступило в 11-42. На место оперативно выдвинулись 2 единицы техники и 9 человек личного

4 января в Киржаче загорелся частный жилой дом №50 на улице Калинина. Сообщение в пожарное ведомство поступило в 11-42. На место оперативно выдвинулись 2 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС России. К их приезду кровля строения уже полыхала в огне. Кроме того огонь перекинулся на пристройку. Частично горело и внутреннее помещение дома. Пожарные