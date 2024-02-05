Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Министерства региональной безопасности.

33-й регион взял шефство над атомным подводным крейсером «Князь Пожарский» в Северодвинске. Соответствующее соглашение уже подписано нашими властями с руководством Северного флота. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Министерства региональной безопасности.Владимирская область поспособствует созданию морякам АПК «Князь Пожарский» условий для качественного выполнения задач по укреплению мощи России, рассказал Сергей Полузин, Министр региональной безопасности.Также было отмечено, что обе стороны уже успели обсудить и зафиксировать детали сотрудничества в будущем. Таким образом, Владимирская область укрепит взаимодействие с Северным флотом.