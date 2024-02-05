73-летний водитель погиб в страшном ДТП с грузовиком. Столкновение малолитражки Хендай Гетц и ГАЗели оказалось настолько сильным, что грузовик загорелся, а водителя легковушки из

73-летний водитель погиб в страшном ДТП с грузовиком. Столкновение малолитражки Хендай Гетц и ГАЗели оказалось настолько сильным, что грузовик загорелся, а водителя легковушки из искореженного салона извлекали спасатели. Авария произошла 3 февраля у села Обращиха Суздальского района, конкретно – на 34-ом километре автодороги “Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский”. Олег Лапшин, замначальника отдела ГИБДД области Водитель