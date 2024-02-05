Автобус 115-ого маршрута Владимир-Радужный выехал на встречку и влетел в легковушку. Водитель и пассажир автомобиля остались живы, но им потребовалась медицинская помощь. ДТП случилось 4

Автобус 115-ого маршрута Владимир-Радужный выехал на встречку и влетел в легковушку. Водитель и пассажир автомобиля остались живы, но им потребовалась медицинская помощь. ДТП случилось 4 февраля в районе полудня на 3-ем километре дороги «Владимир-Улыбышево-Коняево» в Судогодском районе. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автобуса Мерседес Бенц 1979 г. р. (45 лет), двигаясь в