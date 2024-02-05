Делегация из Владимирской области участвовала в церемонии вывода из эллинга подводного атомного крейсера Князь Пожарский в Северодвинске.

Согласно заданию от главы Владимирского региона делегация была возглавлена Эдуардом Селезнёвым, вице-губернатором Владимирской области. Совместно с ним в делегации участвовал министр региональной безопасности Сергей Полузин. По итогам согласования Владимирская область взяла подводную лодку под свой контроль и ответственность.За выводом из эллинга крейсер будет проверен на заводских ходовых и государственных испытаниях. По завершению проверок судно будет принято в состав Военно-морского флота Российской Федерации.