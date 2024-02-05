Делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым вернулась из рабочей...

Делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым вернулась из рабочей поездки на Донбасс.Глава региона посетил Донецкую и Луганскую народные республики.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- В Донецкой Народной республике побывали в городе Кировское. Заключили соглашение о поддержке инфраструктуры города. Посмотрели в Докучаевске, как проведена была работа. Будем поддерживать гуманитарные связи с уже родным для нас Докучаевском. Побывали в добровольческих батальонах, тоже привезли гуманитарную, техническую помощь. И также будем сотрудничать в дальнейшем. Мы делаем всё, чтобы нашим бойцам, нашим раненым была оказана вся необходимая помощь для того, чтобы Победы была за нами.Кировское для Владимирской области стало новым подшефным населенным пунктом в Донецкой народной республике. Направления взаимодействия и помощи региона-шефа теперь закреплены в соглашении, которое губернатор Александр Авдеев подписал с главой Шахтерского муниципального округа ДНР - Александром Шатовым. Авдеев вместе с руководством округа, делегацией Владимирской области и представителем региона в ДНР Сергеем Сахаровым посетил важнейшие социальные объекты Кировского. Школу, дом культуры, местную больницу. В планах - поддержка Кировского в самых разных сферах.Александр Шатов, глава администрации г. Шахтёрска:- Мы Вам благодарны, что Вы так по-хозяйски начали с нами работать. Самое главное, это общение с людьми. Чтобы для Кировска Владимир стал родным. Особым....Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Приедете обязательно, у нас педагоги приезжали, обменивались опытом, так что будем ждать в гости.Также Александр Авдеев посетил расположение владимирских мотострелков. О встрече с нашими защитниками и результатах поездки делегации региона на Донбасс - в репортаже Марии Платанюк в итоговом выпуске "Вестей".