Владимирские энергетики провели экскурсию по Владимирской ТЭЦ-2 для ребят из Владимирского детского дома им. К. Либкнехта.

Владимирские энергетики провели экскурсию по Владимирской ТЭЦ-2 для ребят из Владимирского детского дома им. К. Либкнехта. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.Технический директор - главный инженер Владимирской ТЭЦ-2 Роман Влащенко рассказал об истории станции и ее роли в жизни города, о важности работы энергетиков. Ребята также узнали об особенностях работы оборудования, и о том, каким образованием и навыками нужно владеть, чтобы трудиться в этой сфере.Гостям показали щиты управления станциями, а также энергетические котлы и турбоагрегаты. Наибольший восторг у детей вызвал факел в топке котла. По завершении все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс».Наталья Денисова, воспитатель Владимирского детского дома им. К. Либкнехта поделилась: «Экскурсия была очень полезна. Поскольку дети школьного возраста, им нужна профориентация. Сегодня они смогли узнать, чем занимаются энергетики, и некоторые из них уже высказали желание работать на станции. Спасибо «Т Плюс» за внимание к нашим подопечным и такое интересное мероприятие».Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится в поддержку бережного отношения к природным ресурсам, труда энергетиков и экологического просвещения детей разной возрастной категории. Он включает целый комплекс социальных мероприятий – это и конкурсы, и уроки по энергосбережению, тематические диктанты и многое другое. Владимирский филиал «Т Плюс» является традиционным партнером мероприятия и проводит тематические активности для детей.Реклама.