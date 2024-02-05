Энергосбыт Плюс подвели итоги ежегодной акции во Владимирской области В Новый год - без...

"Энергосбыт Плюс" подвели итоги ежегодной акции во Владимирской области "В Новый год - без долгов"Получить мультиварку, блендер или вафельницу - мечта клиента компании "Энергосбыт Плюс", которая ежегодно дарит подарки.В акции "В новый год - без долгов!" приняли участие более 27 тысяч человек.Юлия Афонина, руководитель управления по работе с задолженностями:- В этом году у нас уникальный случай. Один из клиентов за 27 секунд до начала нового года оплатил декабрьские начисления. И для этого клиента у нас есть специальный призЧтобы принять участие в акции, нужно было оплатить квитанции за ноябрь и декабрь до конца 2023 года, а также погасить задолженность.Бытовую технику разыграли в прямом эфире в официальной группе ВКонтакте, определив 61 победителя с помощью генератора случайных чисел.Вошла в Новый год без долгов и Анна Коростелева. Она верила в чудо и оплачивала счета вовремя. Потому, когда узнала, что выиграла главный приз - телевизор, обрадовалась.Анна Коростелева, клиент компании "Энергосбыт Плюс":-Ну, как все русские люди, наверное, мы стараемся в новый год прийти без долгов. В том числе,и без коммунальных. Поэтому я всегда участвую в ней без особой надежды на приз, в этом году видите, как повезло. У меня телевизор старый, не смарт, все планировала себе приобрести"Энергосбыт Плюс" ежегодно дарит подарки, поощряя добросовестных клиентов и напоминая им о важности своевременной оплаты счетов. Победителей уже определили во всех территориях присутствия Владимирского филиала, и в ближайшее время с ними свяжутся для вручения подарков.