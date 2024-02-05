Где во Владимирской области разместят комплексы видеофиксации с 5 по 11 февраля?
По информации...
Где во Владимирской области разместят комплексы видеофиксации с 5 по 11 февраля?
По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства, в период с 5 по 11 февраля передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:
а/д М-7 «Волга» 113 км;
а/д М-7 «Волга» 245 км;
а/д М-7 «Волга» 283 км;
а/д М-7 «Волга» 294 км;
а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;
а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;
а/д М-7 «Волга» 309 км;
а/д М-7 «Волга» 331 км;
а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;
а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;
а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;
а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 15 км;
а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 3 км;
а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;
а/д А-108 «Московское большое кольцо» 125 км;
а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км;
а/д Бетонка-Черново 3 км.
Фото: freepik.com