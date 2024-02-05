Где во Владимирской области разместят комплексы видеофиксации с 5 по 11 февраля? По информации...

Где во Владимирской области разместят комплексы видеофиксации с 5 по 11 февраля?По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства, в период с 5 по 11 февраля передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:а/д М-7 «Волга» 113 км;а/д М-7 «Волга» 245 км;а/д М-7 «Волга» 283 км;а/д М-7 «Волга» 294 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;а/д М-7 «Волга» 309 км;а/д М-7 «Волга» 331 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 15 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 3 км;а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;а/д А-108 «Московское большое кольцо» 125 км;а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км;а/д Бетонка-Черново 3 км.Фото: freepik.com