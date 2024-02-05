Правила лицензирования управляющих компаний могут измениться.

Правила лицензирования управляющих компаний могут измениться.Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, который отметил, что в рамках усиления контроля за УК может быть пересмотрена система лицензирования таких компаний с максимальным ужесточением контроля, правил допуска на рынок и отстранения от работы недобросовестных участников. Еще один вариант, по его словам, переход от лицензирования к обязательному вступлению в саморегулируемые организации (СРО) с особыми полномочиями регионов.«Построить дом для жизни – это еще не все, им нужно грамотно управлять и содержать его, и в этом все усилия ложатся на плечи УК. Мы как девелоперская компания поддерживаем усиление контроля за управляющими компаниями. Очень важно, чтоб они обладали необходимыми компетенциями и техническими условиями для этого. Век «хрущевок» сменился веком энергоэфффективных, умных, «зеленых» домов – это совсем другой уровень управления МКД», – отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселёв.О необходимости усиления контроля за управляющими компаниями застройщики говорили и ранее. В частности, генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселёв поднимал этот вопрос на форуме «Умный город – Умная страна» в июле 2023 года в Уфе.Он отмечал присутствие напряженности в жилищно-коммунальной сфере, а также необходимость четкой стандартизации параметров и показателей в управлении домами, в том числе и в цифровом виде для контроля и оценки работы УК в динамике.«Давайте посмотрим на деятельность управляющих организаций. <…> На сегодняшний день методики объективной оценки качества и полноты реализации управляющей компании своих должностных функциональных обязанностей просто не существует. А не существует её ровно потому, что эти требования, эти параметры распределены больше, чем в 30 нормативно-правовых актах, не считая требования со стороны проектной документации, не считая требований поставщиков материалов и оборудования и так далее. <…> Три тысячи параметров нельзя контролировать просто так на бумаге, туда должна зайти цифра», – говорил Станислав Киселёв.В решении по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде, прошедшего в конце 2023 года, уточняется, что Минстрой должен предоставить предложения о разработке общих стандартов по управлению многоквартирными домами и совместно с комитетом Госдумы разработать предложения по усилению контроля за УК.