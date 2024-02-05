«Горячая месть»: житель Гороховца поджег квартиру жены и скрылся В отношении жителя Гороховца...

«Горячая месть»: житель Гороховца поджег квартиру жены и скрылсяВ отношении жителя Гороховца утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в поджоге квартиры своей супруги.В ходе проверки установлено, что 31 октября 2023 года в пожарно-спасательную часть № 38 города Гороховец поступило сообщение о возгорании квартиры. На место происшествия выехали пожарные в составе пяти специализированных машин. Из дома было эвакуировано 40 жителей, 8 из которых - дети.Пожар был локализован, однако в результате возгорания квартира повреждена огнем. Сведений, свидетельствовавших о поджоге, на момент локализации пожара не имелось.Позже на прием к прокурору Гороховецкого района обратилась женщина и представила материалы, содержащие информацию о возможной причастности ее знакомого к произошедшему возгоранию."На основании полученной информации материал проверки по факту пожара был передан в отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.В итоге, расследованием установлено, что в день происшествия обвиняемый вместе с восьмилетним сыном от первого брака находился в квартире своей жены. Между супругами произошёл конфликт, женщина ушла из дома, но ссора продолжилась по телефону.Решив отомстить жене, мужчина поджог диван в комнате. Понимая, что огонь быстро распространяется, вся квартира выгорит, и возможности проживать у его жены в ней не будет, злоумышленник никаких мер к тушению пожара не принял, взял сына и ушел из квартиры, вызвав такси.В результате преступных действий женщине причинен ущерб в размере свыше 700 тыс рублей.Уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд.Фото: freepik.com