Как выходили замуж бесприданницы? О древних обычаях узнаем в новом музее в Муроме В Муроме...

Как выходили замуж бесприданницы? О древних обычаях узнаем в новом музее в МуромеВ Муроме появился новый музей. А посвящен он древнему обычаю - собирать приданое.Что же скрывали сундуки невест, как выходили замуж бесприданницы, и актуальна ли тема сегодня? За приданым в Муром отправилась Кристина Иванова."Вот здесь, собственно, мне шесть лет. Я стою на пороге дома. Здесь мой папа, бабушка, дедушка и двое дядей. Этот дом - мое главное приданое", - говорит Мария. Его десять лет строил ее дедушка - плотник Шмелёв, дядя рисовал наличники, бабушка - наводила уют.Мария Сморчкова, руководитель проекта "Приданое счастливой жизни":- Я помню, как прабабушка ткала половики, на окнах были вышивные ришелье, "задергыши", - как они назывались, божница украшена вышивкой...С поиска современных мастериц вышивки и рукоделия и начался муромский проект "Приданое счастливой жизни", который очень быстро перерос из собрания вещей в коллекцию историй.Сегодня в этой небольшой комнате - свидетели десятков жизней и судеб простых русских женщин. О некоторых из них можно узнать, отсканировав кьюар-код на заинтересовавшем экспонате."Меня зовут Некроткова Ольга, девичья моя фамилия Соловьева"Ольга - муромская художница - передала в дар проекту подушки и ковер, вышитые ее тетушкой Анной Федоровной. Она до сих пор, ей 92 года, обеспечивает приданым всех своих юных родственниц.Ольга Некроткова, муромская художница, мастер декоративно-прикладного искусства:- Приехала моя дочка, посмотрела, говорит, о, какая у вас красивая комнатка. Я спрашиваю, тебе что больше всего понравилось? Ну, конечно, бабушкины ковры. Я думаю, ес! моя цель достигнута.Проект призван не только показать красоту рукоделия, но и рассказать, в целом, о явлении "приданое". На Руси его запасали все - и крестьяне, и знать. С самого рождения. Потому в пять лет девочки уже неплохо вышивали. За качеством следили все женщины семьи.Кристина Иванова:- Очень важно, чтобы будущее приданое шила и расшивала сама девушка. Потенциальная свекровь непременно заглянет в сундук и посмотрит, насколько талантлива и трудолюбива ее новая родственница.А иной раз не просто заглянет, а проведет опись. В 19 веке была очень популярна посвященная этому жанровая живопись. Вот картина Василия Пукирева - идет прием приданого. Молодой человек сверяется со списком, женщины суетливо перебирают сундук. Над головой невесты - клетка с канарейкой. Кисти этого же художника принадлежит и известное полотно "Неравный брак"."Вот эти вот истории приданого, их очень много. И их можно с разных сторон рассматривать, именно как вот такое социальное явление."Выйти замуж удачно без достойного приданого было практически невозможно. Статус девушки определял сундук - главное украшение любой невесты. Пустой ларец - это, конечно, не порок. Но жизнь мог подпортить знатно. В Муроме есть удивительная история. Местный купец Андриан Гладков оставил часть своего капитала в банке - на вечное хранение. А проценты велел ежегодно раздавать нуждающимся. Невестам.Мария Сморчкова, руководитель проекта "Приданое счастливой жизни":-Выдавали ежегодно на Пасху, на Рождество по рублю бедным людям Мурома, а 26 августа в день ангела Андриана Гладкова невесты тянули вот такой жребий.И одна из них переставала носить обидное звание бесприданницы. После приема в семью, невестин сундук становился ларцом жены - заглядывать туда могла только она. Нередко сундучное пространство превращалось в очень личное. В музее есть экспонат, ставший для своей владелицы дневником."Мамку сшибло поездом 22 апреля 43 года, на второй день Пасхи. Владелица этого сундука жила в счастливейшем браке со своим мужем.Она не смогла смириться с утратой, получив похоронку. И ушла из жизни трагически."В наши дни понятие "приданое" претерпело некоторые изменения, но, по-прежнему, в том или ином виде, сохраняется у многих народов. Невеста с хорошей машиной и большой квартирой - ясное дело, партия завидная. Ведь иногда брак по любви к деньгам жены может кардинально изменить всю жизнь. Так, например, именно женитьба на богатой вдове (у нее было 17 тысяч акров земли и 300 рабов) позволила получить новый статус будущему американскому президенту, отцу-основателю США, Джорджу Вашингтону.Интересных историй, связанных с приданым, множество, говорит Мария. И ее выставочный, социальный, образовательный проект по их объединению вполне может быть интересен и за границей.Мария Сморчкова, руководитель проекта "Приданое счастливой жизни":- Я была приглашена на выставку "Семья, душа России". И там я познакомилась с послом Никарагуа. И она сказала, что это очень интересно, и мы хотим реально у себя такую историю повторить.Выставка проекта - мобильна. И куда бы ее ни привезли - везде аншлаг, рассказывает ее создательница.Мария Сморчкова, руководитель проекта "Приданое счастливой жизни":- На фоне вот таких вот глобальных сложных процессов люди как-то начинают больше слышать себя, обращаются к своим корням, к своей семье, к каким-то вечным непроходящим вопросам, ценностям.Узор, венчающий логотип муромского проекта "Приданое счастливой жизни", повторяет наличники в родовом доме Марии. Она подчеркивает, для нее это - очень личная история. А рассказав свою, вы тоже можете стать создателем будущего большого музея.Кристина Иванова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"