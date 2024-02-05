Кто сильнее телом и духом?: Во Владимире прошел турнир по боям на голых кулаках Во Владимире...

"Кто сильнее телом и духом?": Во Владимире прошел турнир по боям на голых кулакахВо Владимире вновь прошел турнир по боям на голых кулаках с участием сильнейших бойцов страны.Этого зрелища все любители смешанных единоборств ждали несколько месяцев.Зрители увидели сразу 7 поединков в разных весовых категориях. Слово Александру СыпченкоВ восьмиугольнике представители разных боевых школ и стилей из России и ближнего зарубежья. Турнир HEADSHOT FIGHTING CHAMPIONSHIP всегда проходит при полных трибунах.Оценить мастерство лучших боксеров и кикбоксеров собрались более 500 человек. Лига HFC уже 5 лет дает местным спортсменам прекрасную возможность для профессионального развития, уверен идеолог проекта Артур Есаян.Артур Есаян, идеолог проекта:- Мы берем неизвестных ребят, мы их продвигаем, мы смотрим на них, если они показывают свой талант и свои бойцовские навыки, и очень яркие , и зрители их полюбили, то мы их начинаем продвигать уже к поясу.Зрители смогли увидеть 7 поединков, 4 из них - рейтинговые. Кроссов, апперкотов и нокаутов в этот раз было предостаточно.Все спортсмены стараются устроить на ринге настоящее шоу. Для них это шанс - как максимум, заключить долгосрочный контракт с владимирской лигой кулачных боев, как минимум - получить ценную награду.Дмитрий Артамонов, организатор турнира:- Титул Brass Knuckles HFC. Мы сделали самый красивый бой вечера. Как правило, это нокаут или, скажу по нашему, кровавая баня. Предыдущий победитель Владимир Дронов. Это новая статуэтка, помимо нее, конечно же, денежный бонус.Главный бой вечера определил претендента на чемпионский пояс в весовой категории до 70 килограммов.Поединок, по мнению организаторов, однозначно можно назвать противостоянием года. Бойцы отбоксировали все три раунда. Местный любимец Матвей Гладышев одержал безоговорочную победу над Игорем Булковым.Вскоре его ждет чемпионский бой на самом высоком уровне. Уже на следующем турнире обладатель пояса лиги HFC Замон Махмадиев будет защищать титул в схватке с крепким ударником и участником СВО - Савелием Савельевым.Замон уверен, каждый бой лиги, вне зависимости от его статуса, настоящий подарок для любителей кулачки.Замон Махмадиев, чемпион лиги HFC:- Промоушн набирает обороты. На самом деле, на этом турнире больше мастеров спорта, уровень растет и в трех из семи боев дерутся мастера спорта. Мы пока деремся здесь прославляем свой городТех, кто не смог попасть на турнир и увидеть финальный бой, организаторы призывают не расстраиваться и следить за новостями в Сети. Все бои вскоре можно будет увидеть в записи. Это позволит зрителям еще раз насладиться красивыми боями, ну а бойцам опротестовать спорные решения.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".