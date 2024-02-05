Кто заберет счастье домой? Бездомного щенка обнаружили в промзоне во Владимире
Сейчас - наша...
Кто заберет счастье домой? Бездомного щенка обнаружили в промзоне во Владимире
Сейчас - наша постоянная рубрика "Хочу домой". Сегодня будет история о бездомном щенке, которого нашли в промзоне во Владимире.
Девочка очень активная, игривая. Подходит только к одной неравнодушной женщине, которая подкармливает её тёплой едой, но к себе забрать не может.
Бездомышу очень нужен дом - вырастет небольшой, поэтому может жить и в квартире.
Вся информация по телефонам.
Телефоны волонтеров: 8-919-007-12-58 - Диана; 8-905-612-71-00 - Анна