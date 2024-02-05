Кто заберет счастье домой? Бездомного щенка обнаружили в промзоне во Владимире Сейчас - наша...

Кто заберет счастье домой? Бездомного щенка обнаружили в промзоне во ВладимиреСейчас - наша постоянная рубрика "Хочу домой". Сегодня будет история о бездомном щенке, которого нашли в промзоне во Владимире.Девочка очень активная, игривая. Подходит только к одной неравнодушной женщине, которая подкармливает её тёплой едой, но к себе забрать не может.Бездомышу очень нужен дом - вырастет небольшой, поэтому может жить и в квартире.Вся информация по телефонам.Телефоны волонтеров: 8-919-007-12-58 - Диана; 8-905-612-71-00 - Анна