Любовь всей жизни из города Владимир: почему хотят объявить 2026 - годом...
"Любовь всей жизни из города Владимир": почему хотят объявить 2026 - годом Салтыкова-Щедрина?
Российские литераторы предложили объявить 2026-й - годом Салтыкова-Щедрина.
Приближается двухсотлетие знаменитого сатирика. А во Владимире жила главная любовь всей его жизни.
На прогулку по улицам областного центра, которые хранят замечательные случайности биографии Салтыкова-Щедрина, приглашает экскурсовод Татьяна Лысова и моя коллега, Татьяна Воронцова.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Судьба г. Владимира и Салтыкова-Щедрина оказались весьма связаны, причем романтическими обстоятельствами.
Суровый сатирик, борец за правду и настоящий романтик. 6 раз Салтыков-Щедрин был в городе на Клязьме. И 5 из них приезжал к своей невесте, Елизавете Болтиной - дочери владимирского вице-губернатора, - рассказывает Татьяна Лысова.
Аполлон Болтин со своей семьей проживал здесь на Спасской 8-А. Дом, к сожалению, не сохранился - был снесен в 2010-ом.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
-Симпатичный молодой человек из старинной богатой семьи привлек семью Болтиных. Особенно жену, которая пыталась создать светский салон из интересных молодых людей.
С Болтиным - своим непосредственным начальником - коллежский асессор Михаил Салтыков познакомился в Вятке.
"Неблагонадежный писака" был сослан туда за "вольнодумство".
Михаил Евграфович часто бывал в семье своего шефа. Познакомился с женой и дочерьми-близняшками - Анной и Елизаветой. Энни и Бэтси, как их называли на английский манер.
И писатель влюбился - серьезно и навсегда. Прелестному созданию - его Бэтси - было всего 15, когда Щедрин спешно делает ей предложение, после известия о переводе Болтина на службу во Владимир.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
-Подождите хотя бы год, батюшка...-говорил ему Апполон. 27-летний молодой человек готов ждать. укрепила разлука и чувство. Неслись письма, любовные записки в г Владимир.
Так именно Владимир стал для влюбленного Салтыкова самым желанным городом России.
Он страдает, но не имеет права покидать Вятку. И впервые приезжает во Владимир в 1853 году, незаконно.
Об официальном приезде Салтыкова- Щедрина в августе 1855 напишут уже Владимирские губернские ведомости. Официально взяв отпуск, навестив свою невесту, Щедрин едет к матери в Тверскую губернию, просить благословения на брак, но ....
Татьяна Лысова, экскурсовод:
-Лиза была бесприданница, несмотря на то, что ее отец занимал высокий пост. Был человек безалаберный и ничего для дочерей не скопил. Салтыков-Щедрин так и не получил благословения матери
Но влюбленного Щедрина это не останавливает. Счастливый случай - знакомство с Ланскими - поспособствовало окончанию восьмилетней ссылки писателя.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Интересно, его освобождению от ссылки поспособствовала жена Пушкина - Наталья Гончарова. Будучи замужем за Ланским, приезжали с мужем в Вятку с ревизиями и общались с Щедриным - советником губернского управления...их восхитил его ум.
В своих отчетах Александру-2 генерал Петр Ланской просит за Щедрина. И, наконец, император "дозволяет писателю проживать и служить, где пожелает." Михаил Евграфович сразу едет во Владимир и делает предложение.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Новый 1856 год Щедрин отмечает здесь, во Владимире, в семье Болтиных. Получает руку и сердце Бэтси. Это был самый светлый год его жизни...Они гуляют и рассматривают Дмитриевский и Успенский соборы. обсуждают детали свадьбы.
Свадьба назначена на июнь. И Щедрин едет в столицу устраивать служебные дела.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Конечно, он рвется в столицу, где литературные круги, и можно найти применение уникальным способностям госдеятеля. 6 июня в московской Крестовоздвиженской церкви венчается с Элизабет.
Последний раз Владимир писатель посетит уже по служебной надобности. В разгар Крымской войны он приедет сюда с инспекцией.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- На местах организовывались комитеты по ополчению, которые, к сожалению, творили страшное хищничество. Разговоры дошли до императорского двора. Во все губернские города были отправлены ревизоры
После проверки Щедрин разразится целым рядом критических статей.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- А в 1874г. на страницах "Отечественных записок" очерк "Трудный год", настолько был впечатляюще-критичный материал, что скоро весь тираж был уничтожен. Сейчас это библиографическая редкость. Всего 4 экземпляра хранятся
О приезде во Владимир Салтыкова-Щедрина оставил запись в своих мемуарах Николай Златовратский.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- До него доносились слухи, что приедет очень серьезный человек, суровый, который ничего не спустит. И в тоже время, наш Щедрин приедет. Его здесь нашим считали, потому что он здесь женился. И даже вечер устроили в честь него, на нем был и Златовратский, и писал "Я прикоснулся к чему-то значительному, великому." Еще не видел самого писателя, но уже осознавал, какая это величина
Конечно, ревизора из столицы принимал в своем доме владимирский губернатор - в те годы Егор Теличеев. А вот кабинет для работы ему был предоставлен в Присутственных местах.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Но жизнь семейная его не сложилась. Разочаровывала его Элизабет, как он жаловался брату - её интересовали только платья, сладости и приемы. Салтыков-Щедрин надеялся, что он сможет ее дотянуть до своего уровня, приносил книги, даже написал учебник по истории России. Но она выросла в других ценностях.
Между тем, и сам Щедрин писал, что стоило ему надолго расстаться со своей Бэтси, как он начинал ужасно скучать. Она пережила его на 20 лет. Но больше никогда не выходила замуж.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Такая была своеобразная жизнь, и вместе жить тяжело, и врозь скучали друг по другу.
Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. "Вести- Владимир".