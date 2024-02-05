Любовь всей жизни из города Владимир: почему хотят объявить 2026 - годом...

"Любовь всей жизни из города Владимир": почему хотят объявить 2026 - годом Салтыкова-Щедрина?Российские литераторы предложили объявить 2026-й - годом Салтыкова-Щедрина.Приближается двухсотлетие знаменитого сатирика. А во Владимире жила главная любовь всей его жизни.На прогулку по улицам областного центра, которые хранят замечательные случайности биографии Салтыкова-Щедрина, приглашает экскурсовод Татьяна Лысова и моя коллега, Татьяна Воронцова.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Судьба г. Владимира и Салтыкова-Щедрина оказались весьма связаны, причем романтическими обстоятельствами.Суровый сатирик, борец за правду и настоящий романтик. 6 раз Салтыков-Щедрин был в городе на Клязьме. И 5 из них приезжал к своей невесте, Елизавете Болтиной - дочери владимирского вице-губернатора, - рассказывает Татьяна Лысова.Аполлон Болтин со своей семьей проживал здесь на Спасской 8-А. Дом, к сожалению, не сохранился - был снесен в 2010-ом.Татьяна Лысова, экскурсовод:-Симпатичный молодой человек из старинной богатой семьи привлек семью Болтиных. Особенно жену, которая пыталась создать светский салон из интересных молодых людей.С Болтиным - своим непосредственным начальником - коллежский асессор Михаил Салтыков познакомился в Вятке."Неблагонадежный писака" был сослан туда за "вольнодумство".Михаил Евграфович часто бывал в семье своего шефа. Познакомился с женой и дочерьми-близняшками - Анной и Елизаветой. Энни и Бэтси, как их называли на английский манер.И писатель влюбился - серьезно и навсегда. Прелестному созданию - его Бэтси - было всего 15, когда Щедрин спешно делает ей предложение, после известия о переводе Болтина на службу во Владимир.Татьяна Лысова, экскурсовод:-Подождите хотя бы год, батюшка...-говорил ему Апполон. 27-летний молодой человек готов ждать. укрепила разлука и чувство. Неслись письма, любовные записки в г Владимир.Так именно Владимир стал для влюбленного Салтыкова самым желанным городом России.Он страдает, но не имеет права покидать Вятку. И впервые приезжает во Владимир в 1853 году, незаконно.Об официальном приезде Салтыкова- Щедрина в августе 1855 напишут уже Владимирские губернские ведомости. Официально взяв отпуск, навестив свою невесту, Щедрин едет к матери в Тверскую губернию, просить благословения на брак, но ....Татьяна Лысова, экскурсовод:-Лиза была бесприданница, несмотря на то, что ее отец занимал высокий пост. Был человек безалаберный и ничего для дочерей не скопил. Салтыков-Щедрин так и не получил благословения материНо влюбленного Щедрина это не останавливает. Счастливый случай - знакомство с Ланскими - поспособствовало окончанию восьмилетней ссылки писателя.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Интересно, его освобождению от ссылки поспособствовала жена Пушкина - Наталья Гончарова. Будучи замужем за Ланским, приезжали с мужем в Вятку с ревизиями и общались с Щедриным - советником губернского управления...их восхитил его ум.В своих отчетах Александру-2 генерал Петр Ланской просит за Щедрина. И, наконец, император "дозволяет писателю проживать и служить, где пожелает." Михаил Евграфович сразу едет во Владимир и делает предложение.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Новый 1856 год Щедрин отмечает здесь, во Владимире, в семье Болтиных. Получает руку и сердце Бэтси. Это был самый светлый год его жизни...Они гуляют и рассматривают Дмитриевский и Успенский соборы. обсуждают детали свадьбы.Свадьба назначена на июнь. И Щедрин едет в столицу устраивать служебные дела.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Конечно, он рвется в столицу, где литературные круги, и можно найти применение уникальным способностям госдеятеля. 6 июня в московской Крестовоздвиженской церкви венчается с Элизабет.Последний раз Владимир писатель посетит уже по служебной надобности. В разгар Крымской войны он приедет сюда с инспекцией.Татьяна Лысова, экскурсовод:- На местах организовывались комитеты по ополчению, которые, к сожалению, творили страшное хищничество. Разговоры дошли до императорского двора. Во все губернские города были отправлены ревизорыПосле проверки Щедрин разразится целым рядом критических статей.Татьяна Лысова, экскурсовод:- А в 1874г. на страницах "Отечественных записок" очерк "Трудный год", настолько был впечатляюще-критичный материал, что скоро весь тираж был уничтожен. Сейчас это библиографическая редкость. Всего 4 экземпляра хранятсяО приезде во Владимир Салтыкова-Щедрина оставил запись в своих мемуарах Николай Златовратский.Татьяна Лысова, экскурсовод:- До него доносились слухи, что приедет очень серьезный человек, суровый, который ничего не спустит. И в тоже время, наш Щедрин приедет. Его здесь нашим считали, потому что он здесь женился. И даже вечер устроили в честь него, на нем был и Златовратский, и писал "Я прикоснулся к чему-то значительному, великому." Еще не видел самого писателя, но уже осознавал, какая это величинаКонечно, ревизора из столицы принимал в своем доме владимирский губернатор - в те годы Егор Теличеев. А вот кабинет для работы ему был предоставлен в Присутственных местах.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Но жизнь семейная его не сложилась. Разочаровывала его Элизабет, как он жаловался брату - её интересовали только платья, сладости и приемы. Салтыков-Щедрин надеялся, что он сможет ее дотянуть до своего уровня, приносил книги, даже написал учебник по истории России. Но она выросла в других ценностях.Между тем, и сам Щедрин писал, что стоило ему надолго расстаться со своей Бэтси, как он начинал ужасно скучать. Она пережила его на 20 лет. Но больше никогда не выходила замуж.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Такая была своеобразная жизнь, и вместе жить тяжело, и врозь скучали друг по другу.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. "Вести- Владимир".