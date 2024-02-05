Маленький Джонни с любопытным взглядом: щенок во Владимире ищет любящего хозяина Сейчас - наша...

Маленький Джонни с любопытным взглядом: щенок во Владимире ищет любящего хозяинаСейчас - наша постоянная рубрика "Хочу домой". О питомцах, которые ждут любящих хозяев.В добрые руки пристраивают маленького Джонни. Щенку четыре месяца, небольшого размера. Если подрастёт, то совсем немного. Игривый, любопытный. Счастливого трёхцветного окраса. Подойдёт в семью, как вторая собака. От блох и паразитов обработан.Телефон ответственного волонтёра: 8-902-882-63-03