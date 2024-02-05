Министр сельского хозяйства Олег Пугаев рассказал об участии Владимирской области в международной...

Министр сельского хозяйства Олег Пугаев рассказал об участии Владимирской области в международной выставке "Продэкспо-2024".В Москве, на Краснопресненской набережной начинает работу международная выставка "Продэкспо-2024". Как подготовилась к ней Владимирская область? Насколько широким будет представительство нашего региона? Об этом "Вестям" рассказал министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев.