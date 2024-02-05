Министр Здравоохранения Владимирской области Валерий Янин проведет личный прием граждан в городе...

Министр Здравоохранения Владимирской области Валерий Янин проведет личный прием граждан в городе Радужный.Встреча с жителями состоится совсем скоро – 7 февраля 2024 года (в среду).Где именно?В Администрации ЗАТО города Радужный.Прием граждан будет происходить по предварительной записи.Как записаться на приём?Записаться можно 5 и 6 февраля, с 10:00 до 14:00.Номер телефона для связи: 8(4922) 77-85-74.Кадр: freepik.com; Главное фото: https://t.me/depzdav33