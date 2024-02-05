Министр Здравоохранения Владимирской области Валерий Янин проведет личный прием граждан в городе...
Министр Здравоохранения Владимирской области Валерий Янин проведет личный прием граждан в городе Радужный.
Встреча с жителями состоится совсем скоро – 7 февраля 2024 года (в среду).
Где именно?
В Администрации ЗАТО города Радужный.
Прием граждан будет происходить по предварительной записи.
Как записаться на приём?
Записаться можно 5 и 6 февраля, с 10:00 до 14:00.
Номер телефона для связи: 8(4922) 77-85-74.
Кадр: freepik.com; Главное фото: https://t.me/depzdav33