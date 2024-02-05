В Гороховецком районе установят два надземных перехода на трассе М-7. Объекты будут установлены в пунктах Крутово и Митино.

Во Владимирской области устанавливают два пешеходных перехода надземного типа. Работы идут на данный момент, а в конце марта смонтируют пролётные строения над проезжей частью и габаритные ворота перед сооружением.Важная информация для всех водителей: на трассе будут введены ограничения на определённый срок. Завтра, 6-го февраля, с 21:00 до 22:40 на 315-м километре в Митино, а ночью с 23:00 до 01:10 на 316 километре в Крутово. В качестве объезда водителям рекомендованы областные дороги 17Н-1 и 17К-2 минуя Сергиевы Горки, Татарово, Чулково с выездами на М-7 на 300-м и 324-м километры.