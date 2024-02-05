В региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия заявили об отсутствии полномочий по вопросу застройки Октябрьского военного городка. Об этом на пресс-конференции

В региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия заявили об отсутствии полномочий по вопросу застройки Октябрьского военного городка. Об этом на пресс-конференции рассказала глава ведомства Мария Волозина. Она отметила, что прежде чем рассматривать вопрос о включении какого-либо архитектурного объекта в охранный список, необходимо соответствующее заявление, но оно не поступало. Сама же Инспекция не может инициировать