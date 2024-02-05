Народные приметы на 6 февраля: почему в Аксиньин день свои сны нужно держать в секрете?
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Народные приметы на 6 февраля: почему в Аксиньин день свои сны нужно держать в секрете?
Во вторник, 6 февраля 2024 года, церковь чтит блаженную Ксению Петербургскую, или, как прозвали ее в народе, Ксению-полузимницу. Небесная покровительница Имперской столицы государства Российского, взяла на себя подвиг - юродства Христа ради.
Аксиньин день знаменовался переломом зимы. Полагается, что со дня Ксении до новых хлебов понадобится столько хлеба, сколько уже съели, оттого ее называют полухлебница.
Славяне в старину пытались предугадать цену на хлеб: свежеиспеченный взвешивали и оставляли до утра, а потом снова взвешивали. Верили: "Если вес стал меньше, то он подешевеет, а если больше – будет стоить дороже!"
Что можно и нельзя делать в Аксиньин день?
- В этот день можно и нужно печь хлеб, угощать им семью и соседей.
- Запрещено перестилать постель, считается, что это может привлечь к болезни домочадцев
- В Аксиньин день первыми за стол должны садиться старики. Это сулит молодым крепкое здоровье и долгие годы жизни
- Нежелательно рассказывать кому-то свой сон, особенно плохой, чтобы он не сбылся. Включите воду и скажите «куда вода, туда и сон», и сохраните это в тайне.
- Плохой приметой считается завязывать узлы, чтобы "похороны не накликать".
Приметы погоды на 6 февраля:
- Солнечная погода – к теплой и мягкой весне;
- Если облака на небе редкие, то стоит ждать оттепель;
- Безветренная погода в этот день предвещает жаркую и сухую погоду с середины июля;
- Снегопад – к продолжительным холодам.
Фото: freepik.com