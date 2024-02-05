Народные приметы на 6 февраля: почему в Аксиньин день свои сны нужно держать в секрете? Во...

Народные приметы на 6 февраля: почему в Аксиньин день свои сны нужно держать в секрете?Во вторник, 6 февраля 2024 года, церковь чтит блаженную Ксению Петербургскую, или, как прозвали ее в народе, Ксению-полузимницу. Небесная покровительница Имперской столицы государства Российского, взяла на себя подвиг - юродства Христа ради.Аксиньин день знаменовался переломом зимы. Полагается, что со дня Ксении до новых хлебов понадобится столько хлеба, сколько уже съели, оттого ее называют полухлебница.Славяне в старину пытались предугадать цену на хлеб: свежеиспеченный взвешивали и оставляли до утра, а потом снова взвешивали. Верили: "Если вес стал меньше, то он подешевеет, а если больше – будет стоить дороже!"Что можно и нельзя делать в Аксиньин день?- В этот день можно и нужно печь хлеб, угощать им семью и соседей.- Запрещено перестилать постель, считается, что это может привлечь к болезни домочадцев- В Аксиньин день первыми за стол должны садиться старики. Это сулит молодым крепкое здоровье и долгие годы жизни- Нежелательно рассказывать кому-то свой сон, особенно плохой, чтобы он не сбылся. Включите воду и скажите «куда вода, туда и сон», и сохраните это в тайне.- Плохой приметой считается завязывать узлы, чтобы "похороны не накликать".Приметы погоды на 6 февраля:- Солнечная погода – к теплой и мягкой весне;- Если облака на небе редкие, то стоит ждать оттепель;- Безветренная погода в этот день предвещает жаркую и сухую погоду с середины июля;- Снегопад – к продолжительным холодам.Фото: freepik.com