На месте возведения воспитательного учреждения побывали сотрудники Инспекции госстройнадзора.

Новый детский сад на 115 мест начали строить во Владимире. На месте возведения воспитательного учреждения побывали сотрудники Инспекции госстройнадзора.Постройка детсада ведётся на улице Горькова, около ЖК «Отражение» и общежития ВлГУ №8. По информации ведомства, сад запроектирован для обеспечения потребности владимирцев местами в дошкольных общеобразовательных учреждениях, так как этот жилой район начал комплексно застраиваться.В детском садике будет 115 мест, будут в нём группы дошкольного возраста и одна группа раннего возраста. рядом будет построена блочно-модульная котельная.