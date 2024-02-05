Такие цифры озвучили сотрудники регионального отделения Банка России.

В 2023 году владимирцы взяли ипотек почти на 50 миллиардов рублей. Такие цифры озвучили сотрудники регионального отделения Банка России.В сравнении с 2022 году объём кредитования вырос в 1,6 раз. За прошлый год к Банкам обратилось около 15,7 тысяч жителей Владимирской области, две трети из которых брали деньги на вторички – таких кредитов выдано, в общей сложности, 11 423 раза.Размер ипотеки на жильё в новостройке превысил размер ипотеки в вторичном жилье в 1,7 раз. Процентная ставка также выроста – до 11,3% на вторичку и до 6,2% на новостройку.Кроме того, на 26% вырос общий долг владимирцев по ипотечному кредитованию, сейчас он составляет 111,1 миллиардов рублей. При этом 99,7% жителей области своевременно внесли платёж.